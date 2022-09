Mr. Kennedy: “Mi avevano già detto che avrei vinto il titolo da The Undertaker” (Di domenica 11 settembre 2022) Facciamo un tuffo nel passato e torniamo al 2007, a WrestleMania 23, dove Mr. Kennedy, ai tempi sotto contratto con la WWE, vinse il tradizionale Money In The Bank Ladder match diventando così Mr. MITB e per lui si intravedeva un futuro da campione. Ma sappiamo che purtroppo non andò così e i piani furono stravolti. Non andò come previsto In una recente intervista Mr. Kennedy ha dichiarato che i piani riguardanti il suo incasso gli erano già stati comunicati, ma sappiamo tutti come poi effettivamente andò la cosa. Infatti Mr. Kennedy perse la sua valigetta contro Edge, con quest’ultimo che sfruttò al meglio l’occasione e la incassò su The Undertaker per vincere il titolo mondiale. Ecco le parole di Kennedy a riguardo: “Non posso cambiare le cose che sono successe in ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 11 settembre 2022) Facciamo un tuffo nel passato e torniamo al 2007, a WrestleMania 23, dove Mr., ai tempi sotto contratto con la WWE, vinse il tradizionale Money In The Bank Ladder match diventando così Mr. MITB e per lui si intravedeva un futuro da campione. Ma sappiamo che purtroppo non andò così e i piani furono stravolti. Non andò come previsto In una recente intervista Mr.ha dichiarato che i piani riguardanti il suo incasso gli erano già stati comunicati, ma sappiamo tutti come poi effettivamente andò la cosa. Infatti Mr.perse la sua valigetta contro Edge, con quest’ultimo che sfruttò al meglio l’occasione e la incassò su Theper vincere ilmondiale. Ecco le parole dia riguardo: “Non posso cambiare le cose che sono successe in ...

