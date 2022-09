Lecce Monza 0-0 LIVE: inizia il match al Via del Mare (Di domenica 11 settembre 2022) Allo stadio Via del Mare, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lecce e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Via del Mare, Lecce e Monza si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Lecce Monza 0-0 MOVIOLA 1? INIZIO – Primo pallone giocato dalla formazione di casa. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Lecce Monza 0-0: risultato e tabellino Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Banda, Ceesay, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Tuia, Gallo, Umtiti, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Allo stadio Via del, ilvalido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Via delsi affrontano nelvalido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? INIZIO – Primo pallone giocato dalla formazione di casa. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Banda, Ceesay, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Tuia, Gallo, Umtiti, ...

IFTVofficial : ? BIG DAY OF SERIE A COMING ? Lots of games today: - Atalanta vs Cremonese - Bologna vs Fiorentina - Lecce vs Monz… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Stroppa: 'Lecce? Dobbiamo vincere perché affrontiamo una diretta concorrente' - mark_osifo : RT @ItalianoCalcio: Sassuolo vs. Udinese, Lecce vs. Monza, Bologna vs. Fiorentina all underway! ?????? - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Lecce [0] x [0] Monza Brianza Campeonato Italiano 1ª - 2022/2023 6ª Rodada 1 minuto(s) Via del Mare… - rfutbol : Comienza Lecce - AC Monza #Lecce #AcMonza #SerieA -