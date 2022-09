La Lagarde pronta a usare "il bazooka": quali armi ha ora la Bce (Di domenica 11 settembre 2022) La Bce targata Lagarde vuole muoversi con attenzione sullo scudo anti-spread. E spera che le sue dichiarazioni bastino a evitare di doverlo applicare Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 settembre 2022) La Bce targatavuole muoversi con attenzione sullo scudo anti-spread. E spera che le sue dichiarazioni bastino a evitare di doverlo applicare

ArcaduAngelo : RT @eziamor: #QueenElizabeth In questo momento abbiamo delle donne orribili nei posti di potere ..... Penso alla #VonderLeyen alla #Lagarde… - infoiteconomia : La Lagarde pronta a usare 'il bazooka': quali armi ha ora la Bce - eziamor : #QueenElizabeth In questo momento abbiamo delle donne orribili nei posti di potere ..... Penso alla #VonderLeyen al… - LucchinoL : wallstreetita: Cresce l’attesa tra analisti e investitori in vista della riunione di oggi della Bce. L’istituto di… - wallstreetita : Cresce l’attesa tra analisti e investitori in vista della riunione di oggi della Bce. L’istituto di Francoforte dov… -