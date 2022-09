Francesco Totti svela di essere caduto in depressione dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi: “Ne sono uscito grazie a Noemi Bocchi” (Di domenica 11 settembre 2022) Non sarebbe stata la vicinanza di Francesco Totti a Noemi Bocchi il motivo della fine del matrimonio tra il calciatore e Ilary Blasi. A dettagliare come sono andate le cose è stato proprio l’ex calciatore della Roma, che ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata nelle ultime ore al Corriere della Sera. “sono caduto in depressione. Ne sono uscito grazie a Noemi”, ha spiegato. sono girate voci in passato. Su di lei (Ilary, ndr) e su di me. Ma erano appunto voci. Qui c’erano le prove. I fatti. E questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire. ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 settembre 2022) Non sarebbe stata la vicinanza diil motivo delladeltra il calciatore e. A dettagliare comeandate le cose è stato proprio l’ex calciatore della Roma, che ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata nelle ultime ore al Corriere della Sera. “in. Ne”, ha spiegato.girate voci in passato. Su di lei (, ndr) e su di me. Ma erano appunto voci. Qui c’erano le prove. I fatti. E questo mi ha gettato in. Non riuscivo più a dormire. ...

