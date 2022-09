Comune di Orvieto: Concorso per 5 Operai Specializzati (Di domenica 11 settembre 2022) Il Comune di Orvieto ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 5 Figure Professionali come Operaio Specializzato Manutentore, per il Settore 4 tecnico, servizio LL.PP. ambiente e C.S.M., categoria B3, viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto inoltre che questi 5 Posti sono prioritariamente riservati ai Volontari delle Forze Armate. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di cinque posti di Operaio specializzato manutentore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore 4 tecnico - servizio lavori pubblici ambiente e C.S.M. con riserva di cinque posti a favore dei militari ... Leggi su posizioniaperte (Di domenica 11 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per l’assunzione di 5 Figure Professionali comeo Specializzato Manutentore, per il Settore 4 tecnico, servizio LL.PP. ambiente e C.S.M., categoria B3, viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto inoltre che questi 5 Posti sono prioritariamente riservati ai Volontari delle Forze Armate. Bando diE' indettopubblico, per esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di cinque posti dio specializzato manutentore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore 4 tecnico - servizio lavori pubblici ambiente e C.S.M. con riserva di cinque posti a favore dei militari ...

