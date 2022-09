Anche a Monza vince Max. Ma con un errore della Safety Car. Grande gara di Leclerc e Sainz (Di domenica 11 settembre 2022) Davanti a una folla immensa - record di spettatori per la tre giorni di Monza: 336mila - , in trepida attesa di un miracolo dalla Ferrari, Max Verstappen è ancora una volta implacabile: vince di nuovo ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) Davanti a una folla immensa - record di spettatori per la tre giorni di: 336mila - , in trepida attesa di un miracolo dalla Ferrari, Max Verstappen è ancora una volta implacabile:di nuovo ...

ItalianAirForce : Il #CapoSMA Gen. S.A. Luca Goretti presente oggi al Gran Premio d’Italia di #F1 per celebrare i 100 anni del circui… - OptaPaolo : 1 - Stefano #Sensi ha realizzato il suo primo gol su punizione diretta in Serie A (su 10 reti in totale realizzate)… - Gazzetta_it : Super Verstappen espugna anche Monza. La Ferrari lotta con onore: Leclerc 2° - SportRepubblica : Verstappen vince a Monza dietro la safety car. La Ferrari di Leclerc è seconda, sul podio anche Russell - Delio92 : Anche partendo 7° #verstappen vince comunque, ma stranamente perché la gara è terminata in regime di SC dopo un rit… -