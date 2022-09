11 settembre, Boldrini: “Una data indelebile nella mente di tutti noi” (Di domenica 11 settembre 2022) ROMA – “Sono passati 21 anni e l’11 settembre resta una data indelebile nella mente di tutti noi”. Con questo breve post, pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook, l’ex presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini (foto), parlamentare del Partito Democratico, ricorda le vittime dell’attentato dell’11 settembre 2001. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 11 settembre 2022) ROMA – “Sono passati 21 anni e l’11resta unadinoi”. Con questo breve post, pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook, l’ex presidente della Camera dei Deputati Laura(foto), parlamentare del Partito Democratico, ricorda le vittime dell’attentato dell’112001. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : 11 settembre, Boldrini: 'Una data indelebile nella mente di tutti noi' - PergolottiM : RT @EsercitoCrucian: Aspettare con ansia ed eccitazione il 26 Settembre per GODERE come un riccio osservando la faccia distrutta della Pres… - Laura43786525 : RT @EsercitoCrucian: Aspettare con ansia ed eccitazione il 26 Settembre per GODERE come un riccio osservando la faccia distrutta della Pres… - Maxmiliam_M : RT @EsercitoCrucian: Aspettare con ansia ed eccitazione il 26 Settembre per GODERE come un riccio osservando la faccia distrutta della Pres… - ClaudioCapora10 : RT @EsercitoCrucian: Aspettare con ansia ed eccitazione il 26 Settembre per GODERE come un riccio osservando la faccia distrutta della Pres… -