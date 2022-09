Scontro barca-balena: un incidente drammatico: chi è morto (Di sabato 10 settembre 2022) Tragedia in Nuova Zelanda: una barca con 11 persone a bordo si è scontrata violentemente con una balena. Il drammatico episodio è avvenuto al largo di Goose Bay a Kaikura. A seguito dello Scontro, l'imbarcazione si è ribaltata. Il bilancio è gravissimo: cinque persone sono morte. Secondo quanto comunicato dalle autorità locali - scrive Leggo - a bordo della barca c'era un gruppo di donne over 50. Il numero di morti e dispersi poteva essere più alto. A evitare uno scenario ancor più tragico è stato il pronto e veloce intervento in mare della polizia. Infatti, le persone soccorse e tratte in salvo sono sei. L'incidente è avvenuto quando in Italia erano circa le tre della notte di venerdì 10 settembre. La barca coinvolta non era destinata al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Tragedia in Nuova Zelanda: unacon 11 persone a bordo si è scontrata violentemente con una. Ilepisodio è avvenuto al largo di Goose Bay a Kaikura. A seguito dello, l'imzione si è ribaltata. Il bilancio è gravissimo: cinque persone sono morte. Secondo quanto comunicato dalle autorità locali - scrive Leggo - a bordo dellac'era un gruppo di donne over 50. Il numero di morti e dispersi poteva essere più alto. A evitare uno scenario ancor più tragico è stato il pronto e veloce intervento in mare della polizia. Infatti, le persone soccorse e tratte in salvo sono sei. L'è avvenuto quando in Italia erano circa le tre della notte di venerdì 10 settembre. Lacoinvolta non era destinata al ...

