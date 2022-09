Paura per Bennato a Pompei, musicisti minacciati da un’auto in corsa: cos’è successo (Di sabato 10 settembre 2022) Il concerto di Eugenio Bennato a Pompei, fratello di Edoardo, si era concluso da poco quando qualcosa ha attirato l’attenzione di due musicisti della band. Ciò che è successo dopo ha rischiato di degenerare con il più tragico degli epiloghi. Come riporta Il Mattino, poco dopo l’1:30 dalla piazza Schettini di Pompei arrivavano delle urla. Una coppia stava litigando animatamente e due musicisti della band di Eugenio Bennato, quindi, si sono avvicinati per tentare di calmarli. In un primo momento i due strumentisti sembravano riusciti nel loro intento: la coppia, due giovanissimi, sembrava essersi placata negli animi. La ragazza si è quindi allontanata, e così hanno fatto i due musicisti di Bennato che hanno ripreso la loro ... Leggi su optimagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Il concerto di Eugenio, fratello di Edoardo, si era concluso da poco quando qualcosa ha attirato l’attenzione di duedella band. Ciò che èdopo ha rischiato di degenerare con il più tragico degli epiloghi. Come riporta Il Mattino, poco dopo l’1:30 dalla piazza Schettini diarrivavano delle urla. Una coppia stava litigando animatamente e duedella band di Eugenio, quindi, si sono avvicinati per tentare di calmarli. In un primo momento i due strumentisti sembravano riusciti nel loro intento: la coppia, due giovanissimi, sembrava essersi placata negli animi. La ragazza si è quindi allontanata, e così hanno fatto i duediche hanno ripreso la loro ...

