Omicidio in Calabria ucciso mentre guida trattore (Di sabato 10 settembre 2022) Omicidio nelle campagne di Dinami nel Vibonese. La vittima è un trentenne Alessandro Morfei con precedenti per droga. Morfei è stato assassinato con alcuni colpi di fucile mentre stava percorrendo alla guida del proprio trattore una strada di campagna dopo avere concluso il lavoro nei campi. L’Omicidio risale a ieri sera. A sparare è stata una persona appostata lungo la strada e che si è avvicinata alla vittima nel momento in cui è passata alla guida del trattore. Morfei non è morto all’istante ma poco dopo il ricovero nell’ospedale di Vibo Valentia. Le indagini sull’Omicidio condotte dai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno sono dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Riguardo il movente al momento gli investigatori non ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 10 settembre 2022)nelle campagne di Dinami nel Vibonese. La vittima è un trentenne Alessandro Morfei con precedenti per droga. Morfei è stato assassinato con alcuni colpi di fucilestava percorrendo alladel propriouna strada di campagna dopo avere concluso il lavoro nei campi. L’risale a ieri sera. A sparare è stata una persona appostata lungo la strada e che si è avvicinata alla vittima nel momento in cui è passata alladel. Morfei non è morto all’istante ma poco dopo il ricovero nell’ospedale di Vibo Valentia. Le indagini sull’condotte dai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno sono dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Riguardo il movente al momento gli investigatori non ...

TelemiaLaTv : Omicidio in Calabria, ucciso mentre guida trattore - iconanews : Omicidio in Calabria, ucciso mentre guida trattore - News24_it : Omicidio in Calabria, ucciso mentre guida trattore -