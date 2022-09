La fidanzata di Manuel Bortuzzo fa un video in cui ironizza sulle disabilità (Di sabato 10 settembre 2022) Angelica Benevieri è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo. Una ragazza ben accettata dal padre Franco che ha – invece – più volte manifestato contrarietà alla relazione con Lulù Selassié. “Dopo l’esperienza che ha vissuto al Grande Fratello Vip mio figlio non ama andare in pasto al gossip, ai social network e a gente che potrebbe attaccare una sua compagna solo in quanto tale. Manuel ora è felice e a me basta questo“. A confermare la storia fra Angelica Benevieri e Manuel Bortuzzo è stata anche la diretta interessata tramite una serie di video su TikTok in cui si mostra abbarbicata al nuotatore. “Come sto? Molto bene, grazie” – le parole di lui – “Felice, sereno, apposto con me stesso. Non condivido molto del mio privato ma con quelle poche persone che ho accanto la ... Leggi su biccy (Di sabato 10 settembre 2022) Angelica Benevieri è la nuovadi. Una ragazza ben accettata dal padre Franco che ha – invece – più volte manifestato contrarietà alla relazione con Lulù Selassié. “Dopo l’esperienza che ha vissuto al Grande Fratello Vip mio figlio non ama andare in pasto al gossip, ai social network e a gente che potrebbe attaccare una sua compagna solo in quanto tale.ora è felice e a me basta questo“. A confermare la storia fra Angelica Benevieri eè stata anche la diretta interessata tramite una serie disu TikTok in cui si mostra abbarbicata al nuotatore. “Come sto? Molto bene, grazie” – le parole di lui – “Felice, sereno, apposto con me stesso. Non condivido molto del mio privato ma con quelle poche persone che ho accanto la ...

