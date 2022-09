F1 | Charles Leclerc può vincere a Monza? Verstappen fa paura | come provare ad arginarlo

Leggi su oasport

(Di sabato 10 settembre 2022) Domani, a, sarà la Ferrari dia scattare dalla pole position. Il monegasco ha realizzato una piccola impresa, portando legittimamente la sua Rossa davanti a tutti gli avversari, indipendentemente dalla raffica di penalizzazioni che ha interessato il compagno di squadra ed entrambi i piloti Red Bull. Dunque Maxè stato battuto fair and square,direbbero i britannici. Senza trucco e senza inganno potremmo tradurre nella nostra lingua. L’olandese non si schiererà però in prima fila, bensì in seconda, proprio a causa del fatto di aver sostituito il motore endotermico e del contorto meccanismo delle penalizzazioni altrui. Sappiamo beneè finita a Spa-Francorchamps, dove Super Max ha impiegato meno di metà della distanza di gara per portarsi al ...