F1 | Carlos Sainz | “Non è stata una sessione di qualifica facile Darò il massimo per recuperare nella gara”

(Di sabato 10 settembre 2022)ha completato al terzo posto le qualifiche del GP d’Italia, 16mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il pilota spagnolo ha concluso laalle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) e del compagno di box Charles Leclerc, perfetto contro il cronometro nel pomeriggio odierno. L’iberico ha riportato ai microfoni della massima formula: “Onestamente non èunadi. Nel Q3 non ho avuto la scia alla fine e questo sicuramente mi ha tolto dalla lotta della prima posizione. Ho dovuto correre molti rischi. Ero veloce in rettilineo, ma non in curva”. Il #55 del gruppo ha continuato dicendo: “Fa male partire dietro domani se penso a come sia competitiva la vettura.ilper ...

(Ferrari) (Back to the Grid Penalty) 19. HAMILTON Lewis (Mercedes) (Back to the Grid Penalty) 20. TSUNODA Yuki (Alpha Tauri) (Back to the Grid Penalty) Terzo tempo per Carlos Sainz con l'altra Ferrari e quarto per Sergio Perez. La griglia di partenza della gara risente delle numerose sanzioni, che coinvolgono ben nove piloti, tra i quali appunto ... Nel Tempio della Velocità la miglior prestazione del sabato è stata di Charles Leclerc, che ha voluto prendersi in pista una prima posizione che avrebbe comunque ereditato per le penalità di Max e Carlos Sainz.