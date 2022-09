Donnarumma decisivo in Psg-Brest: para un rigore sull’1-0 per i suoi (VIDEO) (Di sabato 10 settembre 2022) Gigio Donnarumma decisivo durante Psg-Brest. Sul risultato di 1-0 in favore della squadra della capitale, il portiere della Nazionale ha parato un rigore al 71° a Slimani, permettendo così ai suoi di rimanere in vantaggio e avvicinarsi alla sesta vittoria nelle prime sette partite di Ligue 1. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Gigiodurante Psg-. Sul risultato di 1-0 in favore della squadra della capitale, il portiere della Nazionale hato unal 71° a Slimani, permettendo così aidi rimanere in vantaggio e avvicinarsi alla sesta vittoria nelle prime sette partite di Ligue 1. SportFace.

