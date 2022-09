Comune di Crotone: Concorso per 5 Agenti Polizia Locale (Di sabato 10 settembre 2022) Il Comune di Crotone ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 5 Figure Professionali come Agente di Polizia Locale, categoria C1, è previsto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Di questi 5 Posti 1 è riservato ai Volontari delle Forze Armate. Bando di Concorso Il Comune di Crotone ha indetto bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di agente di Polizia Locale, categoria C1, di cui un posto riservato ai volontari delle forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 10 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 5 Figure Professionali come Agente di, categoria C1, è previsto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Di questi 5 Posti 1 è riservato ai Volontari delle Forze Armate. Bando diIldiha indetto bando dipubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di agente di, categoria C1, di cui un posto riservato ai volontari delle forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di ...

