Carlo III è stato ufficialmente proclamato re

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 10 settembre 2022) Alle ore 10 di Londra, le 11 in Italia,III èformalmentenuovo re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. La cerimonia ufficiale si è tenuta al palazzo di St. James, una delle principali residenze reali nonché la più antica. La cerimonia di proclamazione di reIII è stata tramessa per la prima volta nella storia della monarchia britannica in televisione e in streaming. La proclamazione diIII Durante la cerimonia di proclamazione,III ha fatto una dichiarazione personale sulla morte della regina. Il re l’ha poi commemorata, ha affermato la propria fedeltà alle leggi e ha espresso la speranza di ottenere il sostegno della nazione. «Combatterò per seguire l’esempio di mia madre», ha detto. Tra i ...