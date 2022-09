Bologna, Fenucci annuncia: “Thiago Motta allenatore da lunedì, su Mihajlovic nessuna morale” (Di sabato 10 settembre 2022) L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, è intervenuto in conferenza stampa per chiarire la situazione dopo l’esonero di Mihajlovic e l’annuncio di Thiago Motta come nuovo allenatore dei rossoblu. “Abbiamo deciso che da lunedì l’allenatore sarà Thiago Motta, che abbiamo scelto anche per un progetto a lungo termine – spiega il dirigente felsineo – Ora però vorrei che tutti pensassero alla Fiorentina, in panchina ci saranno Vigiani e Magnani. Ogni tanti anni una squadra come la nostra rischia di retrocedere, dovevamo fare qualcosa e abbiamo voluto accelerare il cambiamento. Nell’anno solare abbiamo vinto 4 partite da gennaio.” Sul rapporto con Mihajlovic, Fenucci è ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) L’amministratore delegato del, Claudio, è intervenuto in conferenza stampa per chiarire la situazione dopo l’esonero die l’annuncio dicome nuovodei rossoblu. “Abbiamo deciso che dal’sarà, che abbiamo scelto anche per un progetto a lungo termine – spiega il dirigente felsineo – Ora però vorrei che tutti pensassero alla Fiorentina, in panchina ci saranno Vigiani e Magnani. Ogni tanti anni una squadra come la nostra rischia di retrocedere, dovevamo fare qualcosa e abbiamo voluto accelerare il cambiamento. Nell’anno solare abbiamo vinto 4 partite da gennaio.” Sul rapporto conè ...

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna. L'annuncio di Fenucci in conferenza - SkySport : ULTIM'ORA #ThiagoMotta nuovo allenatore del #Bologna: l'annuncio dell'Amministratore delegato #Fenucci in conferenz… - DiMarzio : #SerieA | #Fenucci annuncia Thiago #Motta come nuovo allenatore del @Bolognafc1909 - SiamoPartenopei : UFFICIALE - Thiago Motta nuovo allenatore del Bologna. L'annuncio di Fenucci in conferenza - sportface2016 : #Bologna Le parole dell'amministratore delegato #Fenucci sull'esonero di #Mihajlovic e l'arrivo di #ThiagoMotta -