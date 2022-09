Atletica: Fidal conferma, 'notifica positività a controllo antidoping Abdelwahed' (Di sabato 10 settembre 2022) Roma, 10 set. (Adnkronos) - La Fidal ha comunicato "di aver ricevuto notifica della positività ad un controllo antidoping dell'atleta Ahmed Abdelwahed, tesserato per le Fiamme Gialle e argento ai recenti Campionati Europei di Monaco di Baviera nei 3000 metri siepi". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Roma, 10 set. (Adnkronos) - Laha comunicato "di aver ricevutodellaad undell'atleta Ahmed, tesserato per le Fiamme Gialle e argento ai recenti Campionati Europei di Monaco di Baviera nei 3000 metri siepi".

