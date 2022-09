Alcaraz e Ruud in finale per Us Open e numero 1 (Di sabato 10 settembre 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Per il primo titolo Slam e per la vetta del ranking mondiale. La finale del singolare maschile degli Us Open incoronerà il nuovo re del tennis. Di fronte, sull’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows, ci saranno Carlos Alcaraz e Casper Ruud. Entrambi a caccia del primo successo in un torneo maggiore, entrambi già sicuri di scavalcare Daniil Medvedev e Rafael Nadal nella classifica Atp: chi vincerà domani sera (ore 22 italiane) sarà il nuovo numero uno. Le semifinali non hanno riservato sorprese. Ruud, in crescita di condizione dopo una prima settimana complicata e reduce dalla netta vittoria su Matteo Berrettini, si è sbarazzato in quattro set del russo Karen Khachanov, testa di serie numero 27: 7-6(5) 6-2 5-7 6-2 il punteggio per ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 settembre 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Per il primo titolo Slam e per la vetta del ranking mondiale. Ladel singolare maschile degli Usincoronerà il nuovo re del tennis. Di fronte, sull’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows, ci saranno Carlose Casper. Entrambi a caccia del primo successo in un torneo maggiore, entrambi già sicuri di scavalcare Daniil Medvedev e Rafael Nadal nella classifica Atp: chi vincerà domani sera (ore 22 italiane) sarà il nuovouno. Le semifinali non hanno riservato sorprese., in crescita di condizione dopo una prima settimana complicata e reduce dalla netta vittoria su Matteo Berrettini, si è sbarazzato in quattro set del russo Karen Khachanov, testa di serie27: 7-6(5) 6-2 5-7 6-2 il punteggio per ...

FiorinoLuca : Con questo risultato, abbiamo già un verdetto: Rafa Nadal non tornerà in vetta al ranking ATP e lunedì avremo un nu… - SuperTennisTv : ?? Sarà @carlosalcaraz a sfidare Ruud per il titolo degli #USOpen ???? e per la vetta del ranking #ATP! Lo spagnolo s… - FiorinoLuca : Casper #Ruud supera Karen Khachanov in quattro set e raggiunge la 2ª finale Slam della carriera (RG 2022). Il norv… - messina_oggi : Alcaraz e Ruud in finale per Us Open e numero 1NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Per il primo titolo Slam e per… - paoloigna1 : Due per il numero 1 #Alcaraz #Ruud -