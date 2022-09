Tutto cominciò con Angels | nel 1997

Leggi su iodonna

(Di venerdì 9 settembre 2022) Venticinque anni fa Robbie Williams inaugurava quella che sarebbe divenuta una delle carriere soliste più influenti del pop. E non solo. Un traguardo festeggiato oggi con l’uscita di un disco celebrativo: XXV. Cifre romane perché ha più peso storico di un banale numero. Robbie Williams papà per la terza volta guarda le foto Leggi anche › Robbie Williams, la confessione shock: «Assoldarono un killer per uccidermi» Robbie Williams: l’album XXV per i 25 anni da popstar Tutte le hit in una nuova ...