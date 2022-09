Traffico Roma del 09-09-2022 ore 11:30 (Di venerdì 9 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati si allungano le code sulla via Pontina oltre ai lavori causa di lunghe code per rendere la situazione più complicata un incidente all’altezza di Castel di Decima direzione Roma abbiamo Quindi al momento code nelle due direzioni tra il bivio per pratica di mare e Spinaceto sul Raccordo Anulare troviamo invece rallentamenti per Traffico in carreggiata esterna la zia Tina e l’abbia auto in coda per lavori in entrata a Roma nella zona nord della città sulla Cassia Veientana 3 a Tor de’ ceveri e il raccordo anulare ma ci sono cose anche sulla parallela via Cassia 3 La storta e la Giustiniana nel pomeriggio dalle 17 alle 20 per un evento politico in Largo Ravizza sono possibili rallentamenti possibili disagi oggi anche per chi si sposta in treno per causa dello sciopero in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati si allungano le code sulla via Pontina oltre ai lavori causa di lunghe code per rendere la situazione più complicata un incidente all’altezza di Castel di Decima direzioneabbiamo Quindi al momento code nelle due direzioni tra il bivio per pratica di mare e Spinaceto sul Raccordo Anulare troviamo invece rallentamenti perin carreggiata esterna la zia Tina e l’abbia auto in coda per lavori in entrata anella zona nord della città sulla Cassia Veientana 3 a Tor de’ ceveri e il raccordo anulare ma ci sono cose anche sulla parallela via Cassia 3 La storta e la Giustiniana nel pomeriggio dalle 17 alle 20 per un evento politico in Largo Ravizza sono possibili rallentamenti possibili disagi oggi anche per chi si sposta in treno per causa dello sciopero in ...

VAIstradeanas : 11:38 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente zona Falcognana - Via Ardeatina ?????? Traffico rallentato altezza via della Falcognana >< #Luceverde #Lazio - in_appennino : RT muoversintoscan '?? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentin… - VAIstradeanas : 10:23 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ??? #Traffico #Lavori #Incidente #Pontina ?????? traffico rallentato altezza Castel di Decima-Castel Porziano > #Roma #Luceverde #Lazio -