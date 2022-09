MilanWorldForum : Sacchi e Sconcerti sul Milan, su CDK e sul duello col Napoli Le dichiarazioni -) - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Testa a testa Milan-Napoli, il ricordo di Sacchi: 'Che belle le sfide con Maradona, le più attese' - Rossonero__1899 : RT @Gazzetta_it: Testa a testa Milan-Napoli, il ricordo di Sacchi: 'Che belle le sfide con Maradona, le più attese' - napolista : Sacchi: «Napoli strepitoso ma Osimhen a volte non lo vedi e Zielinski è 10 anni che deve esplodere» Alla Gazzetta:… - MilanWorldForum : Sacchi e Sconcerti sul Milan, su CDK e sul duello col Napoli Le dichiarazioni -) -

... ArrigoAlla Gazzetta Arrigoparla anche della vittoria delsul Liverpool, lui che in settimana aveva definito quello delun pressinghino e Spalletti uno sì bravo ma che ...Sarà un duello tra Milan ecome accadde più di trent'anni fa Molte cose lo fanno pensare: la squadra di Pioli e quella ... proprio come faceva il Milan lunare di Arrigo. Non perderti le ...Lo storico ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello sport. Nell’intervista, l’ex tecnico ha affrontato alcuni temi riguardanti il Napoli, come la lotta scu ...L'ex commissario tecnico della Nazionale, Arrigo Sacchi, ha trattato anche l'argomento Napoli nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport.