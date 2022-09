Palumbo (Pd): “Sui conti del Comune Mastella deve fornire risposte, non insulti” (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiScrive Italo Palumbo, coordinatore della segreteria provinciale del Pd sannita: “È così difficile per Mastella documentare le sue ragioni al posto di sottoporre direttamente o indirettamente ad offese chi sostiene il contrario di quanto da lui affermato? Mi sembrano le regole sane della nostra democrazia a cui egli mutuando la sua storia, spesso si richiama. Fausto Pepe ha posto questioni di carattere amministrative, tra l’altro riferendosi a documenti ufficiali ed ai rilievi degli ispettori del ministero dell’Economia e delle Finanze, che definiscono i bilanci 2017 e 2018 “alterati” così come il risultato di amministrazione. Anche in questa campagna elettorale, spesso i Mastella hanno rivendicato i luoghi di confronto per poter esprimere le proprie ragioni. È giusto. Si sono lamentati e il sindaco ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiScrive Italo, coordinatore della segreteria provinciale del Pd sannita: “È così difficile perdocumentare le sue ragioni al posto di sottoporre direttamente o indirettamente ad offese chi sostiene il contrario di quanto da lui affermato? Mi sembrano le regole sane della nostra democrazia a cui egli mutuando la sua storia, spesso si richiama. Fausto Pepe ha posto questioni di carattere amministrative, tra l’altro riferendosi a documenti ufficiali ed ai rilievi degli ispettori del ministero dell’Economia e delle Finanze, che definiscono i bilanci 2017 e 2018 “alterati” così come il risultato di amministrazione. Anche in questa campagna elettorale, spesso ihanno rivendicato i luoghi di confronto per poter esprimere le proprie ragioni. È giusto. Si sono lamentati e il sindaco ...

