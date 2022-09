Lucio Battisti | storia di un cantautore rivoluzionario

(Di venerdì 9 settembre 2022) Tra i più influenti e innovativi cantautori italiani,è considerato uno dei massimi simboli musicali del nostro Paese. I suoi arrangiamenti hanno dato una svolta al pop/rock italiano e rivoluzionato la forma della canzone tradizionale, rinnovando costantemente la sua produzione. La sua opera ha fatto sì che la musica leggera italiana si modernizzasse e si moltiplicassero i linguaggi musicali, offrendo un sovrapporsi di tonalità. Avvicinandosi alle sonorità house, rap e techno,è stato l’anticipatore di generi e mode che sarebbero esplose di lì a poco. I suoi arrangiamenti sono diventati patrimonio di molti artisti italiani; nel 1967, è stato tra i primi in Italia ad usare la tecnica del capovolgimento di nastri nelle registrazioni.: la passione per la ...

SabaudiaOnLine : Sabaudia. “Emozioni”, Mogol racconta la storia del suo legame con Lucio Battisti, venerdì 30 settembre, Piazza del… - ErMarchese72 : RT @ruggierofilann4: 24 ANNI FA MORIVA LUCIO BATTISTI.PER MOLTI IL PIU' GRANDE IN ASSOLUTO DELLA MUSICA LEGGERA ITALIANA.LE SUE CANZONI RIP… - LauraPapa18 : RT @fedefioro: Nel mio cuor, nell’anima… Lucio Battisti si esibisce all’Altro Mondo di Rimini #9 settembre - SanremoAncheNoi : RT @AccaddeOggi: 09/09/1998 - All'ospedale San Paolo di Milano muore 55enne il cantante e autore Lucio Battisti - #accaddeoggi https://t.co… - NathanAdler13 : RT @fedefioro: Nel mio cuor, nell’anima… Lucio Battisti si esibisce all’Altro Mondo di Rimini #9 settembre -

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

1975: Nasce a Burnaby, in Canada, Michael Bublé, cantante e autore. Avanti TAGS 9 settembre ,, Michael Bublé La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Scomparsi 1998 -: Per molti è il più grande in assoluto della musica leggera italiana, riferimento imprescindibile per ogni generazione di artisti. Dal suo sodalizio con Mogol nascono, ... Lucio Battisti: anniversario morte, frasi, canzoni, versi | Style Tributo a Lucio Battisti con i Nuovi Solidi. Un concerto per sostenere la ricerca sul neuroblastoma, il 9 settembre a Cogoleto.Formula 3, chi sono e componenti dello storico gruppo che suonò dal vivo con Lucio Battisti. I grandi successi e lo scioglimento nel 2013.