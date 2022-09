Letta sembra più vicino a Meloni che ai suoi alleati a sinistra (Di venerdì 9 settembre 2022) Al direttore - Retropensiero della campagna elettorale di Enrico Letta: “Se dovete fucilarmi, fucilatemi. Ma almeno salvatemi la vita”. (Totò)Michele Magno Curiosa la campagna elettorale di Enrico Letta, negli ultimi giorni. Prima contro una riforma del lavoro firmata dal Pd (il Jobs act). Poi contro una legge elettorale firmata dal Pd (il Rosatellum). Ci sarebbe da dire, inoltre, che negli ultimi mesi il Pd aveva fatto di tutto per polarizzare la campagna elettorale sullo scontro Letta vs Meloni, eccolo il nuovo bipolarismo, ma il trend della campagna elettorale suggerisce uno scenario diverso e da qualche settimana a questa parte il massimo che il Pd riesce a dire contro il partito di Meloni è: ma come fa un partito come quello di Meloni a essere alleato con un partito come ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 9 settembre 2022) Al direttore - Retropensiero della campagna elettorale di Enrico: “Se dovete fucilarmi, fucilatemi. Ma almeno salvatemi la vita”. (Totò)Michele Magno Curiosa la campagna elettorale di Enrico, negli ultimi giorni. Prima contro una riforma del lavoro firmata dal Pd (il Jobs act). Poi contro una legge elettorale firmata dal Pd (il Rosatellum). Ci sarebbe da dire, inoltre, che negli ultimi mesi il Pd aveva fatto di tutto per polarizzare la campagna elettorale sullo scontrovs, eccolo il nuovo bipolarismo, ma il trend della campagna elettorale suggerisce uno scenario diverso e da qualche settimana a questa parte il massimo che il Pd riesce a dire contro il partito diè: ma come fa un partito come quello dia essere alleato con un partito come ...

