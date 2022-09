La crisi dell'economia non è più un miraggio: i pagamenti sono già in pesante ritardo (Di venerdì 9 settembre 2022) La crisi ora è certificata dai numeri. Una ricerca del gruppo Irec, azienda specializzata nel recupero dei crediti commerciali, evidenzia inesorabilmente la sofferenza nella quale versano le aziende italiane, rispetto ai pagamenti del primo semestre 2022. Il 37% degli intervistati, su un campione di 2.500 imprese, dichiara di avere almeno due fatture da incassare e il 30% ha oltre quattro fatture a rischio. Un fenomeno che riguarda l'intera Penisola ma in particolare il Sud: se nel Nordest solo il 43% dei pagamenti viene onorato entro i 30 giorni, nel Sud i ritardi arrivano addirittura al 78%. La pandemia prima e la guerra in Ucraina poi hanno colpito molti settori ma soprattutto trasporti e agroalimentari: l'82% delle aziende che operano in quest'ultimo settore segnalano cali di marginalità di quasi il 20%. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) Laora è certificata dai numeri. Una ricerca del gruppo Irec, azienda specializzata nel recupero dei crediti commerciali, evidenzia inesorabilmente la sofferenza nella quale versano le aziende italiane, rispetto aidel primo semestre 2022. Il 37% degli intervistati, su un campione di 2.500 imprese, dichiara di avere almeno due fatture da incassare e il 30% ha oltre quattro fatture a rischio. Un fenomeno che riguarda l'intera Penisola ma in particolare il Sud: se nel Nordest solo il 43% deiviene onorato entro i 30 giorni, nel Sud i ritardi arrivano addirittura al 78%. La pandemia prima e la guerra in Ucraina poi hanno colpito molti settori ma soprattutto trasporti e agroalimentari: l'82%e aziende che operano in quest'ultimo settore segnalano cali di marginalità di quasi il 20%. ...

