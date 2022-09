La bolletta aumenta? Qui hai una birra gratis! (Di venerdì 9 settembre 2022) Il tuo umore è a pezzi per l’aumento dei valori delle bollette? Una paninoteca di Napoli ha deciso di offrirti una birra! Il mese di settembre si sta rivelando particolarmente difficile, l’Italia è in ginocchio a causa dell’aumento progressivo ed esponenziale dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari. Le bollette di fine mese rappresentano un incubo per molti cittadini, tanto che – per protesta – baristi e ristoratori hanno deciso di pubblicare i prezzi della luce e del gas relativi ai locali di loro proprietà. I prezzi risultano decisamente sconvolgenti, tanto da mandare sul lastrico molte famiglie e piccole imprese. birra gratis contro l’aumento delle bollette (Pexels)In un clima di malessere generale, caratterizzato da una diffusione della povertà, esistono delle anime belle che decidono di rispondere alla sofferenza del ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 settembre 2022) Il tuo umore è a pezzi per l’aumento dei valori delle bollette? Una paninoteca di Napoli ha deciso di offrirti una! Il mese di settembre si sta rivelando particolarmente difficile, l’Italia è in ginocchio a causa dell’aumento progressivo ed esponenziale dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari. Le bollette di fine mese rappresentano un incubo per molti cittadini, tanto che – per protesta – baristi e ristoratori hanno deciso di pubblicare i prezzi della luce e del gas relativi ai locali di loro proprietà. I prezzi risultano decisamente sconvolgenti, tanto da mandare sul lastrico molte famiglie e piccole imprese.gratis contro l’aumento delle bollette (Pexels)In un clima di malessere generale, caratterizzato da una diffusione della povertà, esistono delle anime belle che decidono di rispondere alla sofferenza del ...

