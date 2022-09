Il primo discorso di Re Carlo III alla nazione: “Prometto di servirvi per tutta la vita” (Di venerdì 9 settembre 2022) Il primo discorso di Re Carlo III alla nazione Carlo III è il nuovo re d’Inghilterra. Dopo la morte ieri della Regina Elisabetta II, a 96 anni, il nuovo sovrano ha tenuto il suo primo messaggio alla nazione, dopo l’incontro con la prima ministra britannica Liz Trus: “Sono fiero di rappresentare la nuova monarchia”, ha detto. Carlo verrà poi ufficialmente proclamato re domani, durante una cerimonia a St. James Palace. Di seguito le parole del nuovo sovrano. “Sono momenti di profondo dolore. Durante la sua vita la Regina, la mia amata madre, è stata un esempio. Le dobbiamo un debito gigante per il suo amore, per la sua comprensione. La sua promessa di un servizio per tutta la ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 settembre 2022) Ildi ReIIIIII è il nuovo re d’Inghilterra. Dopo la morte ieri della Regina Elisabetta II, a 96 anni, il nuovo sovrano ha tenuto il suomessaggio, dopo l’incontro con la prima ministra britannica Liz Trus: “Sono fiero di rappresentare la nuova monarchia”, ha detto.verrà poi ufficialmente proclamato re domani, durante una cerimonia a St. James Palace. Di seguito le parole del nuovo sovrano. “Sono momenti di profondo dolore. Durante la suala Regina, la mia amata madre, è stata un esempio. Le dobbiamo un debito gigante per il suo amore, per la sua comprensione. La sua promessa di un servizio perla ...

