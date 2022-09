I bomber che non ti aspetti: da Arnautovic a Koopmeiners, da Kvara a Dia e Bastoni (Di venerdì 9 settembre 2022) Il mercato è finito, l'asta è stata fatta. Affidarsi a un top in attacco oppure a centrocampo è sinonimo di garanzia. Ma attenzione, perché basta dare uno sguardo alla classifica marcatori per ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 9 settembre 2022) Il mercato è finito, l'asta è stata fatta. Affidarsi a un top in attacco oppure a centrocampo è sinonimo di garanzia. Ma attenzione, perché basta dare uno sguardo alla classifica marcatori per ...

SSCNapoliFeed : Fantacalcio, i bomber che non ti aspetti: da Arnautovic a Koopmeiners, da Kvara a Dia e Bastoni… - Gazzetta_it : #Fantacalcio, i bomber che non ti aspetti: da Arnautovic a Koopmeiners, da Kvara a Dia e Bastoni - paola_banfi : @sangiovann1 Hey bomber! Mio marito mi ha detto di dirti che a Monza mi hai dimenticata al parcheggio!!! - luna_bomber : @pattyscodellaro @marcociofetta @fuoridalcorotv Le auguro di stare sempre bene , ma nel qual caso così non fosse, l… - dalbertocarlos_ : @fuck1do Tranquillo che bomber Jannik fa entrambi, e vedendo come serviva l’anno scorso poi… -