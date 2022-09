(Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un italiano e due cittadini albanesi sono stati arrestati daiad Ailano (Caserta) perché sorpresi in unadi marijuana nascosta tra la vegetazione. In azione idella Compagnia di Piedimonte Matese con quelli del Reparto Operativo del Comando Provinciale e il personale dello Squadrone in“Cacciatori Puglia”. Proprio grazie al velivolo è stata individuata lacomposta da 500 piante e coltivata su un’area di circa mille metri quadrati, circondata da alte querce. All’interno di un casolare adiacente alla, ihanno poi rinvenuto e sequestrato 2500 foglie di marijuana messe ad essiccare, mentre in un container sono stati trovati 300 grammi di marijuana ...

anteprima24 : ** Elicottero dei #Carabinieri scopre una piantagione tra i querceti, tre arresti ** - RassegnaZampa : #Bergamo, operai sorpresi dalla piena del fiume: il salvataggio con l’elicottero dei vigili del fuoco – Video - Pop2304 : RT @Fiodor1976: @HuffPostItalia però la signorina coniglio ha fatto contemporaneamente la bibliotecaria, la gelataia, la cassiera, l'inferm… - Fiodor1976 : @HuffPostItalia però la signorina coniglio ha fatto contemporaneamente la bibliotecaria, la gelataia, la cassiera,… - libellula58 : Bergamo, operai sorpresi dalla piena del fiume: il salvataggio con l’elicottero dei vigili del fuoco – Video… -

...guardia costiera di Otranto e del Nucleo sommozzatorivigili del fuoco di Brindisi, affiancati poi dai colleghi di Taranto. La zona del litorale adriatico è stata sorvolata anche da un,...... un'intensa attività, anche con l'ausilio degliche si trovano sull'elisuperficie di Sambuca e Cammarata, per spegnere incendi, e dall'altro un'azione per sanzionare i proprietari...Un italiano e due cittadini albanesi sono stati arrestati dai carabinieri ad Ailano (Caserta) perché sorpresi in una piantagione di marijuana nascosta tra la vegetazione. (ANSA) ...Immediata l’esposizione della bandiera rossa, così come l’intervento dei soccorso, che lo hanno portato al centro medico, dove i primi esami hanno riscontrato un trauma cranico e la frattura della ...