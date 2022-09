Edoardo Ferrario: 'Milano? Troppo perfetta, un inferno per un comico' (Di venerdì 9 settembre 2022) 'Milano? Mi diverte, ma davvero da comico avrei difficoltà a viverci'. Edoardo Ferrario spiazza, ma poi ha la battuta in canna: 'A Milano funziona tutto Troppo bene. Il copione per un comico si fa ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 settembre 2022) '? Mi diverte, ma davvero daavrei difficoltà a viverci'.spiazza, ma poi ha la battuta in canna: 'Afunziona tuttobene. Il copione per unsi fa ...

Giusi2023 : RT @TerniLife: Annullato lo spettacolo di Edoardo Ferrario - - Iknow_hyunho : Non lo so raga mi è venuta questa cosa che secondo me Chan assomiglia ad Edoardo Ferrario, non so come spiegarlo - TerniLife : Annullato lo spettacolo di Edoardo Ferrario - - terninrete : Terni, Baravai, salta la serata di Edoardo Ferrario, “Il dittatore sanitario” #Terni #edoardoferrario… - lorenzoniadrian : Terni, Baravai, salta la serata di Edoardo Ferrario, “Il dittatore sanitario” #Terni #edoardoferrario… -