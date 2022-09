Coronavirus, 59 morti e 15.543 casi. Tasso di positività all’11,3% (Di venerdì 9 settembre 2022) Il bollettino del 9 settembre 2022 Sono 59 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 89. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 15.543 nuovi casi. Sono 502.811 gli attualmente positivi nel Paese, di cui 498.622 in isolamento domiciliare. La situazione negli ospedali Sono 4.017 i pazienti positivi ricoverati nei reparti ordinari d’Italia. Scendono invece a 172 quelli nei reparti di terapia intensiva. Di questi, 13 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 21.341.186. Tamponi e Tasso di positività I dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 137.133 nuovi tamponi, con un Tasso di positività ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) Il bollettino del 9 settembre 2022 Sono 59 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 89. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 15.543 nuovi. Sono 502.811 gli attualmente positivi nel Paese, di cui 498.622 in isolamento domiciliare. La situazione negli ospedali Sono 4.017 i pazienti positivi ricoverati nei reparti ordinari d’Italia. Scendono invece a 172 quelli nei reparti di terapia intensiva. Di questi, 13 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 21.341.186. Tamponi ediI dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 137.133 nuovi tamponi, con undi...

