Carlo III ed Elisabetta II a confronto (Di venerdì 9 settembre 2022) Carlo III è il nuovo re britannico. Si appresta a ricoprire questo ruolo dopo sua madre, la Regina per eccellenza. Proprio per arginare il confronto, quella di Carlo si appresta a essere una monarchia decisamente diversa dalla precedente. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo sovrano Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 settembre 2022)III è il nuovo re britannico. Si appresta a ricoprire questo ruolo dopo sua madre, la Regina per eccellenza. Proprio per arginare il, quella disi appresta a essere una monarchia decisamente diversa dalla precedente. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo sovrano

Agenzia_Ansa : Il nuovo sovrano del Regno Unito sarà noto con il nome di re Carlo III #ANSA - repubblica : Morta Regina Elisabetta, la premier Liz Truss: 'Enorme shock, e Dio salvi il Re Carlo III' - RaiNews : 'La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia'. É… - ___natiramisu : RT @repubblica: Addio Elisabetta, cambia l'inno inglese: sarà 'God save the King' per Carlo che diventa re col nome Carlo III - putipo : Carlo III, conosciuto fino a ieri col soprannome di 'Sovran futuro' -