Alcool test: tra poco sarà veramente obbligatorio per guidare anche il monopattino? (Di venerdì 9 settembre 2022) E' stata la startup della micromobilità Bolt a suggerire l'introduzione del test che rende lo sblocco del monopattino possibile solo in caso di superamento di una prova-quiz. In caso contrario: niente mezzo ed anche un rimprovero per responsabilizzare riguardo alla sicurezza stradale. Scopriamo i dettagli. L'Alcool test di Bolt per ora è attivo solo il Venerdì ed il Sabato dalla mezzanotte alle 4 del mattino – ComputerMagazine.itSono circa 100 milioni gli utenti sparsi in 45 Paesi ed in 500 città europee ed africane che utilizzano i servizi della startup di micromobilità Bolt, dedicati al trasporto in condivisione tra cui quello delle due mini-ruote dei monopattini. Ed ora un "aggiornamento" davvero unico nel settore si appresta a trasformare le loro esperienze di abbonamento ed utilizzo dei mezzi.

