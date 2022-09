KattInForma : Vangelo di oggi 8 Settembre 2022: Mt 1,1-16.18-23 | Video commento - ParrocchiaF : RT @OpusDei_Italia: Vangelo e commento di oggi #7settembre - PdF_SI_allaVITA : RT @PdF_eventi_news: 'L'ultimo #sondaggio': la REGISTRAZIONE della #DIRETTA FACEBOOK 'Stampa&Vangelo' di #oggi mercoledì #7settembre 2022… - PdF_Piemonte : RT @PdF_eventi_news: 'L'ultimo #sondaggio': la REGISTRAZIONE della #DIRETTA FACEBOOK 'Stampa&Vangelo' di #oggi mercoledì #7settembre 2022… - PdF_Piemonte : RT @PdF_eventi_news: La REGISTRAZIONE della #DIRETTA FACEBOOK 'Stampa & Vangelo' tenuta da @MarioAdinolfi (#Alternativaperlitalia @APLI_It… -

... il primo dei quali sono io' (II lettura): è l'argomento guida della liturgia di, che ci ... Ilpropone il capitolo 15 di Luca, con il trittico della misericordia, e descrive la gioia grande ...... mentre durante l'omelia l'arcivescovo Alfano ha citato ildelle beatitudini: 'Guai a voi ... che dachiede il massimo riserbo per una tragedia che per ogni genitore resta inspiegabile e ...La storia occidentale ha fatto il suo percorso, il clerico fascismo è stato sconfitto, al suo posto si è affermata un’ideologia consumista.(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2022 – «La guerra continua a colpire duramente molti paesi in tutto il mondo e da alcuni mesi è alle nostre porte. Non possiamo non fare nostra la dichiarazion ...