USA, folle spara per strada in diretta su Facebook (Di giovedì 8 settembre 2022) Negli Stati Uniti il secondo emendamento della costituzione continua a creare disordini e situazioni tragiche. La vendita legalizzata di armi da fuoco ai cittadini ha creato nel corso degli ultimi anni innumerevoli stragi. Ultima quella accaduto nella nottata di ieri a Memphis, nel Tennessee. Nello stato sud-orientale degli USA infatti, un individuo ha aperto il fuoco per strada verso i passanti, mentre era a bordo del suo Suv Toyota. Il colpevole è Ezekiel D. Kelly, giovane afroamericano di 19 anni, il quale è stato poi ripreso in diretta Facebook da qualche passante per documentare l’accaduto. La sparatoria avvenuta a Memphis ha causato la morte di 4 persone e alcuni feriti. Le forze dell’ordine avevano all’inizio raccomandato di rimanere a casa al sicuro, per poi successivamente dare l’annuncio dell’arresto via ... Leggi su zon (Di giovedì 8 settembre 2022) Negli Stati Uniti il secondo emendamento della costituzione continua a creare disordini e situazioni tragiche. La vendita legalizzata di armi da fuoco ai cittadini ha creato nel corso degli ultimi anni innumerevoli stragi. Ultima quella accaduto nella nottata di ieri a Memphis, nel Tennessee. Nello stato sud-orientale degli USA infatti, un individuo ha aperto il fuoco perverso i passanti, mentre era a bordo del suo Suv Toyota. Il colpevole è Ezekiel D. Kelly, giovane afroamericano di 19 anni, il quale è stato poi ripreso inda qualche passante per documentare l’accaduto. Latoria avvenuta a Memphis ha causato la morte di 4 persone e alcuni feriti. Le forze dell’ordine avevano all’inizio raccomandato di rimanere a casa al sicuro, per poi successivamente dare l’annuncio dell’arresto via ...

vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Dio non strumentalizza i nostri bisogni, non usa mai le nostre debolezze per accrescere sé stesso.… - GianlucaBertin3 : @Erica55902833 Scusa per la battuta,ma non ho resistito .Comunque, affrancarsi dalla dipendenza del gas russo è il… - porfidax : @Marabig12 @smalltalkish @jamfive_ comunque anche senza contare gli usa, anche in europa ci sono nazioni con arsena… - PicenusPrimus : RT @gabrillasarti2: @lele09011975 @Piero42395724 La UE dice folle a Putin ma sostenere , foraggiare e inviare armi all' Ucraina che non è u… - AVMoccia : RT @Vito68122235: Video Trudeau e' un sadico folle spsicopatico Parla ai canadesi come se parlasse ai bambini di 5 anni Le cose che dice s… -