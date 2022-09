Traffico Roma del 08-09-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionerallentato per lavori sulla Cassia Veientana tra Castel de’ ceveri ed il raccordo anulare direzioneculle a tratti sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Ostia Acilia e Laurentina verso San Giovanni rallentamenti sulla tangenziale a partire da viale Castrense a Labaro è chiusa per incidente via valchetta cartoni all’altezza del cavalcavia del grande raccordo anulare altro incidente con lentamente in via Cristoforo Colombo in prossimità della circonvallazione Ostiense verso Ostia si rallenta infine verso piazzale Flaminio in via del Muro Torto da via del Galoppatoio per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale di ...