Traffico Roma del 08-09-2022 ore 11 | 30

(Di giovedì 8 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione a causa di un incidente si sono formate code di 4 km sulla A1Firenze tra Ponzanono e la diramazione dinord versorallentamenti perintenso sulla Cassia tra via Braccianese nuova e via della Cappelletta della Giustiniana direzionesi rallenta anche sulla Flaminia tra via di Grottarossa a via dei Due Ponti direzione Corso di Francia sulla tangenziale un incidente rallenta iltra via Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico nella piazza di Porta San Paolo fino alle 12 per la cerimonia del 70esimo anniversario della difesa disono possibili chiusure temporanee alla circolazione trasporti sulla linea della metropolitana chiusa per ...