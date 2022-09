Rumba Therapy | la recensione | quando la danza parla più della voce

(Di giovedì 8 settembre 2022) Ladi, film comico francese diretto da Franck Dubosc e in uscita nelle sale l'8 settembre 2022. Laè una forma di espressione che viene a volte messa in secondo piano e attribuita solo alle donne, considerata sinonimo esclusivamente di femminilità e talvolta di sessualità. Questo è ciò che pensa anche Tony: un uomo di mezz'età rozzo, maschilista, razzista, impacciato, e soprattutto solitario, che però subisce un cambiamento radicale dail ballo entra nella sua vita. La sesta arte sarà quindi anche il cuore nella nostradi, pellicola francese in uscita nelle sale l'8 settembre 2022. Un lupo solitario che diventa farfalla Potremmo definire Tony, interpretato da Franck Dubosc (il quale dirige …

da semplice commedia leggera sulla riconciliazione tra un padre e una figlia si trasforma in un apologo riuscito sulle virtù terapeutiche del ballo. Molte volte le parole non fanno che ..., un film gentile diretto con misura e volontà sincera. Che scende in pista e fa il suo lavoro. Un racconto costruito intorno a una menzogna prontamente smascherata per concentrarsi sulla ...Da semplice commedia leggera sulla riconciliazione tra un padre e una figlia, Rumba Therapy diventa un apologo riuscito sulle virtù terapeutiche del ballo.Un racconto costruito intorno a una menzogna prontamente smascherata per concentrarsi sulla relazione padre-figli. Da giovedì 8 settembre al cinema.