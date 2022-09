Morta la Regina Elisabetta | ha regnato per 70 anni

(Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Salita sul trono 70fa, la 96enneII –oggi a 96– ha fatto il suo dovere fino all’ultimo. Due giorni prima della sua morte, la sovrana ha nominato premier Liz Truss al castello di Balmoral, dove è deceduta oggi. Edè stata fotografata in quest’occasione in piedi e sorridente, anche se fragile ed appoggiata ad un bastone, mentre stringeva la mano a Truss, 15esimo primo ministro della sua lunga carriera di sovrana. Ai primi di giugno,II ha partecipato brevemente ad alcuni eventi del Giubileo di platino, senza farsi mancare il saluto dal balcone di Buckingham palace. Ma intanto i quattro giorni di festa popolare sono stati un’immensa manifestazione di affetto, verso una sovrana amatissima, che i sondaggi indicavano ...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - RaiNews : Regno unito in lutto. Se n'è andata Elisabetta II, la regina più longeva della storia - frakpop77 : RT @cloudpastelilla: I parenti chiamati di corsa, il camioncino dei fiori fuori dal cancello la bbc a lutto… gli inglesi: la regina sta ri… - parkmery_ : RT @STIGMH0LLAND: piangendo per i locals che postano nelle stories la regina elisabetta e poi su twitter nei trends c’è solo È MORTA HE’S N… -

FOTOGALLERY @Getty - @IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti MondoElisabetta, interrotto cambio guardia a Buckingham Palace In seguito alle notizie arrivate questo pomeriggio ...Quando era lei a firmarsi, si limitava a Elizabeth R, dove "R" sta per, equivalente latino ...nel pomeriggio dell'8 settembre 2022, il suo funerale verrà celebrato nell'Abbazia di ...LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – E’ morta all’età di 96 anni la Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Questo l’annuncio sul sito della Royal Family: “La Regina è morta in pace a Balmoral, questo ...LONDRA. Era nell’aria che oggi sarebbe stata una giornata storica in Gran Bretagna. Ma nessuno si aspettava che terminasse con la notizia della morte della Regina Elisabetta II, 96 anni di cui ...