Ludogorets - Roma 2 - 1, Mourinho battuto alla prima in Europa League (Di giovedì 8 settembre 2022) A tre mesi e mezzo dal trionfo in Conference League la Roma si rituffa con amarezza nell'atmosfera di coppa : i giallorossi di Mourinho escono battuti 2 - 1 dalla trasferta in Europa League contro il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 settembre 2022) A tre mesi e mezzo dal trionfo in Conferencelasi rituffa con amarezza nell'atmosfera di coppa : i giallorossi diescono battuti 2 - 1 dtrasferta incontro il ...

OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho e Mile Svilar in vista di Ludogorets-Roma - SuperSportBlitz : #UEL – Goal Alert: Ludogorets *2-1 Roma *(Nonato 88') #SSFootball - SkySport : LUDOGORETS-ROMA 2-1 Risultato finale ? ? #Cauly (72’) ? #Shomurodov (86’) ? #Nonato (88’) ? ??… - killhzo : @LolloGate20AD @Dyylan_s Stasera primo tassello per incidere AS Roma sull’Europa League ????. Servono sicuramente alt… - hakimtdream : @mamlx_ Tra che il 90% di loro non capisce un cazzo e che non vedono (giustamente trattandosi di un ludogorets-roma… -