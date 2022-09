Le biblioteche di San Donato Milanese acquistano libri ucraini per i profughi

Leggi su agi

(Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - Ledi Sanospiteranno deiin lingua ucraina destinati ai bimbi fuggiti dalla guerra e ospitati nella città dell'hinterland di Milano. L'iniziativa è stata messa in campo in occasione della ripresa a pieno ritmo delle attività dei tre poli bibliotecari cittadini. Con la reintroduzione dell'orario invernale, infatti, alla Centrale parte una novità dedicata alle famiglie ucraine: il prestito gratuito di ventisetteper bambini in lingua ucraina, sedici dei quali con testo a fronte in inglese. I titoli acquistati, oltre a integrare il catalogo dellecittadine, rappresentano un tassello delle strategie messe in campo dal Comune, dalle associazioni e dalle famiglie sandonatesi, per offrire una parvenza di normalità a coloro che, ...