La trappola dell’architetto Spalletti

(Di giovedì 8 settembre 2022) La vittoria più grande di sempre non è casuale L’analisi tattica di Napoli-Liverpool 4-1 deve partire da un concetto primordiale e fondamentale: il merito. La vittoria ottenuta dalla squadra dipuò essere considerata una delle più grandi di sempre nella storia del club azzurro, eppure non è stata casuale. È stata costruita con il lavoro, con l’intelligenza, con la forza, con la qualità. Certo, va anche considerato che il Liverpool visto al Maradona ha giocato troppo male per essere considerato vero, reale. Ma i meriti del Napoli e disono enormi, e vanno ben oltre i difetti manifestati dai Reds. Anzi, il punto focale della gara tattica sta proprio nella capacità, da parte della squadra azzurra, di sfruttare i problemi – quelli di sistema e quelli particolari, cioè riferiti a questa partita – del Liverpool. Di costruire il proprio ...