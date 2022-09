(Di giovedì 8 settembre 2022) Si discuterà finalmente di price cap sul metano nella riunione dei ministri dell’Energia dell’Unione Europea del 9 settembre e forse, forse, verrà assunta una posizione unitaria. Ma la decisione di imporlo alla Russia necessita del massimo di peso politico e quindi il dossier slitterà al Consiglio Europeo dei capi di governo del 23 ottobre. Si vedrà allora se una decisione concreta verrà assunta o bloccata o ancora rinviata. Poi si vedrà quanto tempo sarà necessario per imporla effettivamente alla Russia, che già lo rigetta per bocca di Vladimir Putin, se mai ci si riuscirà. Tempi lunghi, molto lunghi, mentre la crisi energetica morde da un anno. Ma almeno di price cap si parla in Europa. Invece, non si parla proprio, perché c’è un veto tedesco e dei paesi rigoristi, del provvedimento più urgente: unfinanziato ...

BelzeBoomer : @CarloCalenda L'Europa sta bissando la lentezza decisionale assunta agli inizi del covid. -

Linkiesta.it

Purtroppo le conseguenze saranno gravi e durature: pagheremo in modo pesante questa. Bisogna intervenire con una economia di guerra e non di mercato. Non sono un grande esperto ...La riforma della "governance in sanità"aveva introdotto la figura monocratica del Direttore generale allo scopo di superare ladel Comitato di gestione (espressione degli ... La lentezza decisionale dell’Ue e l’obbligo di un nuovo Recovery Fund I vertici di Confagricoltura Sicilia hanno incontrato il candidato alla presidenza della Regione del centrodestra Renato Schifani.Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...