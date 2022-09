“La fabbrica del consenso – Ipotesi sulla deriva della comunicazione” il 15 settembre a Roma (Di giovedì 8 settembre 2022) Organizzato dalla “FLIP, Free Lance International Press”, si terrà il prossimo 15 settembre dalle 15 alle 19, presso la Sala “Italia” in via Ulisse Aldrovandi 16 in Roma, un seminario intitolato “La fabbrica del consenso – Ipotesi sulla deriva della comunicazione”, tema quanto mai attuale in epoca di campagna elettorale, ma anche nel contesto internazionale sempre più teso degli ultimi mesi. Di seguito il programma dei lavori: 15:00 – Apertura lavori Dott. Virgilio Violo – Flip – Free Lance International Press Dott. Tiberio Graziani – Vision & Global Trends coordina Tiberio Graziani Prof. Mario Morcellini – Presidente Consiglio Scientifico – Fondazione Sapienza Politica come comunicazione. Previsioni e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 settembre 2022) Organizzato dalla “FLIP, Free Lance International Press”, si terrà il prossimo 15dalle 15 alle 19, presso la Sala “Italia” in via Ulisse Aldrovandi 16 in, un seminario intitolato “Ladel”, tema quanto mai attuale in epoca di campagna elettorale, ma anche nel contesto internazionale sempre più teso degli ultimi mesi. Di seguito il programma dei lavori: 15:00 – Apertura lavori Dott. Virgilio Violo – Flip – Free Lance International Press Dott. Tiberio Graziani – Vision & Global Trends coordina Tiberio Graziani Prof. Mario Morcellini – Presidente Consiglio Scientifico – Fondazione Sapienza Politica come. Previsioni e ...

emergency_ong : 'Smettiamola di fare gli affari sulle #armi. È cresciuta la spesa per armi nel mondo, durante la pandemia, ed è cal… - Soffotcka : RT @Z_ARWAR: ??2/6 Come parte del suo World Mosquito Program (WMP), il fondatore di Microsoft e autodichiarato World Health Czar ha già inv… - PiemonteDalVivo : Oggi presentiamo la nuova stagione del #Teatro La Fabbrica di #Villadossola, con prosa, danza e musica. Dal 13 sett… - Z_ARWAR : ??2/6 Come parte del suo World Mosquito Program (WMP), il fondatore di Microsoft e autodichiarato World Health Czar… - Lorenzo_lo69 : @LaStampa Giornalari ! L’informazione in Italia non è libera; ma questi giornalari de “La Stampa” in modo particola… -