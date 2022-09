House of the Dragon: HBO correggerà un errore VFX divenuto virale (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli spettatori si sono accorti di un grave errore negli effetti speciali durante il terzo episodio di House of the Dragon riguardante Re Viserys. HBO ha annunciato che sistemerà un errore negli effetti speciali che gli spettatori hanno notato durante il terzo episodio di House of the Dragon, andato in onda la scorsa domenica notte. La gaffe riguarda re Viserys: durante la puntata si può infatti vedere Paddy Considine, l'attore che lo interpreta, senza due dita nella mano sinistra; in una scena però le dita sono visibili e incartate di verde, dato che avrebbero dovuto essere rimosse digitalmente in seguito. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, una fonte con conoscenza della situazione ha affermato che l'episodio verrà corretto, con una versione revisionata che … Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli spettatori si sono accorti di un gravenegli effetti speciali durante il terzo episodio diof theriguardante Re Viserys. HBO ha annunciato che sistemerà unnegli effetti speciali che gli spettatori hanno notato durante il terzo episodio diof the, andato in onda la scorsa domenica notte. La gaffe riguarda re Viserys: durante la puntata si può infatti vedere Paddy Considine, l'attore che lo interpreta, senza due dita nella mano sinistra; in una scena però le dita sono visibili e incartate di verde, dato che avrebbero dovuto essere rimosse digitalmente in seguito. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, una fonte con conoscenza della situazione ha affermato che l'episodio verrà corretto, con una versione revisionata che …

