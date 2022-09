Hotspot, non si strumentalizzino poliziotti e sicurezza. Il Siulp Jonico prende le distanze dalle passerelle elettorali (Di giovedì 8 settembre 2022) Domani mattina è prevista a Taranto la visita del sottosegretario all’Interno, on. Nicola Molteni, con delega alla sicurezza, presso l’Hotspot di Taranto. Non stupisce la visita dell’onorevole, considerata la sua nota vicinanza alle donne e uomini in uniforme. Ciò che stupisce – motivo per il quale pubblichiamo volentieri le dichiarazioni pervenute da Antonio Digregorio segretario provinciale del Siulp Taranto – è la passerella elettorale di chi con Taranto non c’entra nulla, di chi Taranto non la conosce insieme alle sue problematiche, di chi per questa città non si è mai speso. Ma si sa, gli slogan sulla sicurezza fanno gola, ma a Taranto i problemi sono ben altri, e anche dal punto di vista della sicurezza. Taranto ha un deficit di organico importante e, nonostante tutto, il lavoro del ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 8 settembre 2022) Domani mattina è prevista a Taranto la visita del sottosegretario all’Interno, on. Nicola Molteni, con delega alla, presso l’di Taranto. Non stupisce la visita dell’onorevole, considerata la sua nota vicinanza alle donne e uomini in uniforme. Ciò che stupisce – motivo per il quale pubblichiamo volentieri le dichiarazioni pervenute da Antonio Digregorio segretario provinciale delTaranto – è la passerella elettorale di chi con Taranto non c’entra nulla, di chi Taranto non la conosce insieme alle sue problematiche, di chi per questa città non si è mai speso. Ma si sa, gli slogan sullafanno gola, ma a Taranto i problemi sono ben altri, e anche dal punto di vista della. Taranto ha un deficit di organico importante e, nonostante tutto, il lavoro del ...

