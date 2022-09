Empoli, Pjaca: «Qui voglio trovare la fiducia che cercavo» (Di giovedì 8 settembre 2022) Marko Pjaca è stato presentato come nuovo attaccante dell’Empoli in conferenza stampa: le sue dichiarazioni Conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore dell’Empoli per l’attaccante croato Marko Pjaca. LE PAROLE – «Mi è piaciuto il progetto, parlandone col direttore e col mister. L’Empoli ha sempre giocato a calcio, è una squadra che ha sempre provato a giocare ed è una cosa fondamentale per un giocatore come me. Qui voglio trovare fiducia e aiutare la squadra». CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Markoè stato presentato come nuovo attaccante dell’in conferenza stampa: le sue dichiarazioni Conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore dell’per l’attaccante croato Marko. LE PAROLE – «Mi è piaciuto il progetto, parlandone col direttore e col mister. L’ha sempre giocato a calcio, è una squadra che ha sempre provato a giocare ed è una cosa fondamentale per un giocatore come me. Quie aiutare la squadra». CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

