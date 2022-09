Colpita da un ictus mentre conduce il tg: panico in studio, immagini forti | Video (Di giovedì 8 settembre 2022) Paura in diretta tv. La presentatrice del tg, Julie Chin, ha avuto un ictus mentre stava conducendo. È accaduto a Tulsa, in Oklahoma, dove la donna era in collegamento sulla rete KJRH. Qualcosa però non è andato come doveva. mentre Julie lanciava un servizio sul razzo Artemis-I della NASA, qualcosa le ha impedito di parlare. La Chin, si può vedere dalle immagini diventate virali su Twitter, inizia ad accusare dolori, il viso si deforma e non riesce più a parlare. Resasi conto del problema, la conduttrice lancia il meteo. Solo pochi giorni dopo, lei stessa ha spiegato quanto accaduto su Facebook in un lungo post. "I giorni scorsi - ha detto - sono ancora un po' un mistero, ma i miei medici credono che abbia avuto l'inizio di un ictus in diretta sabato mattina. Alcuni di voi lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Paura in diretta tv. La presentatrice del tg, Julie Chin, ha avuto unstavando. È accaduto a Tulsa, in Oklahoma, dove la donna era in collegamento sulla rete KJRH. Qualcosa però non è andato come doveva.Julie lanciava un servizio sul razzo Artemis-I della NASA, qualcosa le ha impedito di parlare. La Chin, si può vedere dallediventate virali su Twitter, inizia ad accusare dolori, il viso si deforma e non riesce più a parlare. Resasi conto del problema, la conduttrice lancia il meteo. Solo pochi giorni dopo, lei stessa ha spiegato quanto accaduto su Facebook in un lungo post. "I giorni scorsi - ha detto - sono ancora un po' un mistero, ma i miei medici credono che abbia avuto l'inizio di unin diretta sabato mattina. Alcuni di voi lo ...

