Vuelta a España 2022 | 18° tappa Trujillo - Alto de Piornal | percorso | orari e altimetria

La 18° tappa Trujillo - Alto de Piornal di 192 km si preannuncia come una delle tappe decisive di questa ultima settimana della Vuelta a España. Con l'uscita di scena di uno dei principali favoriti, lo sloveno Primoz Roglic, vittima di una banale caduta a pochi metri dal traguardo di Tomares, la corsa sembra ormai una lotta a due tra Remco Evenepoel e Enric Mas, ma proprio l'incidente del capitano della Jumbo-Visma deve insegnarci che conosceremo il vincitore solo domenica sul traguardo di Madrid. Il percorso della 18° tappa La 18° tappa della Vuelta a España 2022, in programma giovedì 8 settembre, si disputerà lungo un tracciato di 192 km con partenza da Trujillo, ...

